Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Basına kapalı antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

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