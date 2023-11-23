Mersin'de "Büyük Tarsus Hareketi" başlatıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından "Büyük Tarsus Hareketi" başlatıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Cengiz Topel Caddesi'ndeki ilçe teşkilatı önünde düzenlediği açık hava toplantısında, 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı.

Tarsus için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Bozdoğan, belediye olarak "Büyük Tarsus Hareketi"ni başlattıklarını belirtti.

Bu hareketin Tarsus'u diğerlerinden ayıracağını aktaran Bozdoğan, "Tarsus halkının bağımsız bir şekilde karar almasını sağlayacak sivil harekettir. 'Büyük Tarsus Hareketi' sporda, sanatta, bilimde ve sanayide Avrupa'nın en önemli kentlerinden birisi olma yolunda rüştünü ispatlamak için yola çıkanların hareketidir." diye konuştu.

Açık hava toplantısına sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.