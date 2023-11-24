Tartıştığı arkadaşını öldürdü
MERSİN´inTarsus ilçesindeki tarihi Gözlükule Höyüğü´nde C.S. (45), tartıştığı arkadaşı Emin Tekin'i (41) bıçaklayarak öldürdü.
MERSİN´inTarsus ilçesindeki tarihi Gözlükule Höyüğü´nde C.S. (45), tartıştığı arkadaşı Emin Tekin'i (41) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, ilçeye bağlı Caminur Mahallesi Gözlükle Höyüğü´nde meydana geldi. Emin Tekin ile arkadaşı C.S. birlikte tarihi Gözlükule Höyüğü´ne geldi. Burada bir süre sohbet eden Tekin ile C.S. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce C.S. arkadaşı Tekin'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emin Tekin'in öldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi C.S., suç aleti bıçakla polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.