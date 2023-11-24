DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Mersin'in inanç, sağlık ve turizmde öne çıkan mağaraları mistik yolculuk yaşatıyor

SERKAN AVCİ - Mersin'de, bazıları çeşitli keşif hikayeleriyle ortaya çıkarılan mağaralar, ziyaretçilerine tarih, sağlık, spor, inanç ve turizm yönünden mistik yolculuk yaşama fırsatı sunuyor.

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