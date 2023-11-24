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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Mersin'in inanç, sağlık ve turizmde öne çıkan mağaraları mistik yolculuk yaşatıyor

        SERKAN AVCİ - Mersin'de, bazıları çeşitli keşif hikayeleriyle ortaya çıkarılan mağaralar, ziyaretçilerine tarih, sağlık, spor, inanç ve turizm yönünden mistik yolculuk yaşama fırsatı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:53
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Mersin'in inanç, sağlık ve turizmde öne çıkan mağaraları mistik yolculuk yaşatıyor
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        SERKAN AVCİ - Mersin'de, bazıları çeşitli keşif hikayeleriyle ortaya çıkarılan mağaralar, ziyaretçilerine tarih, sağlık, spor, inanç ve turizm yönünden mistik yolculuk yaşama fırsatı sunuyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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