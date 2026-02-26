Canlı
        Mersin'de serada yetiştirilen yenidünyada hasat mesaisi başladı

        Mersin'de serada yetiştirilen yenidünyada hasat mesaisi başladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen yenidünyalar hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:33
        Mersin'de serada yetiştirilen yenidünyada hasat mesaisi başladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen yenidünyalar hasat edildi.

        Kargıcak Mahallesi'ndeki seralarda yetiştirilen yenidünyaların olgunlaşmasıyla hasat mesaisi başladı.

        Çiftçilerin sabah erken saatlerde dalından toplayıp sandıklara koyduğu meyveler, ilçe haline gönderildi.

        Üretici Hüseyin Çiftçioğlu, gazetecilere, martta yapmayı planladıkları hasadın mevsim şartları nedeniyle erken başladığını söyledi.

        Yenidünyaların kalitesinden memnun olduklarını belirten Çiftçioğlu, sezonun verimli geçmesini diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

