Mersin'de serada yetiştirilen yenidünyada hasat mesaisi başladı
Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen yenidünyalar hasat edildi.
Kargıcak Mahallesi'ndeki seralarda yetiştirilen yenidünyaların olgunlaşmasıyla hasat mesaisi başladı.
Çiftçilerin sabah erken saatlerde dalından toplayıp sandıklara koyduğu meyveler, ilçe haline gönderildi.
Üretici Hüseyin Çiftçioğlu, gazetecilere, martta yapmayı planladıkları hasadın mevsim şartları nedeniyle erken başladığını söyledi.
Yenidünyaların kalitesinden memnun olduklarını belirten Çiftçioğlu, sezonun verimli geçmesini diledi.
