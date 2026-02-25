Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikalinin prömiyerini yapacak

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikalini ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikalinin prömiyerini yapacak

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikalini ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

        MDOB'den yapılan açıklamaya göre, iki perdelik müzikalin prömiyeri 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

        Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Hashımov'un, rejisini Bora Severcan'ın üstleneceği eserin koro şefliğini Oksana Ignatenko Böllü, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Özgür Adam İnanç, ışık tasarımını Dursun Tarı Deniz yapacak.

        Sanatçılar Hakan Aysev, Volkan Severcan, Sibel Nazlı Alptekin, Ferda Yetişer, Dilara Yanar, Sezgin Hamızoğlu, Hüsamettin Özçelik, Ayşe Pınar Balay, Serin Saybaşılı, Mehmet Erkoç, Bilal Doğan, Kerem Yaman, Ziya Büyükarslan, Ragıp Ufuk Kasar, Hakan Yıldız, Erhan Kaya, Alp Akça, Talat Tolga Erden, Ercüment Şirin ve Levent Yetkin'in dönüşümlü olarak sahneye çıkacağı eserde, MDOB orkestrası ve bale sanatçıları da görev alacak.

        İlk kez seyirciyle buluşturulacak eser, 3 Mart ve 5 Mart'ta yeniden gösterime sunulacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi

        Benzer Haberler

        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem öldü
        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem öldü
        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su öldü, arkadaşı...
        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su öldü, arkadaşı...
        Mersin Valisi Atilla Toros Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Mersin Valisi Atilla Toros Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçından avant...
        ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçından avant...
        Minik Ayaz'ın süpürge kamyonu hayali gerçek oldu
        Minik Ayaz'ın süpürge kamyonu hayali gerçek oldu
        Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü