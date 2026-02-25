Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin Valisi Atilla Toros Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Mersin Valisi Atilla Toros, Bozyazı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Valisi Atilla Toros Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Mersin Valisi Atilla Toros, Bozyazı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Vali Toros, ilçedeki programı kapsamında Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

        Jandarma ekipleriyle bir araya gelen Toros, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Toros, daha sonra Bozyazı Öğretmenevi'nde kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi

        Benzer Haberler

        ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçından avant...
        ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçından avant...
        Minik Ayaz'ın süpürge kamyonu hayali gerçek oldu
        Minik Ayaz'ın süpürge kamyonu hayali gerçek oldu
        Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Gülnar ilçesinde öğrencilere ayakkabı hediye edildi
        Gülnar ilçesinde öğrencilere ayakkabı hediye edildi
        Tarsus Üniversitesi adına "Bilim Ormanı" oluşturulacak
        Tarsus Üniversitesi adına "Bilim Ormanı" oluşturulacak