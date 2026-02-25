Mersin Valisi Atilla Toros Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Mersin Valisi Atilla Toros, Bozyazı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Vali Toros, ilçedeki programı kapsamında Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Jandarma ekipleriyle bir araya gelen Toros, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toros, daha sonra Bozyazı Öğretmenevi'nde kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

