        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Gülnar ilçesinde öğrencilere ayakkabı hediye edildi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı hediye edildi.

        Giriş: 24.02.2026 - 16:13
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçedeki 19 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

        Kampanya kapsamında okulları ziyaret eden Önge, öğrencilere ayakkabı hediye etti.

        Önge, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

