Tarsus Üniversitesi adına "Bilim Ormanı" oluşturulacak
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile Tarsus Üniversitesi bölgenin ekolojik yapısına katkı sunmak amacıyla ağaçlandırma çalışması yürütecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ağaçlandırma çalışmalarına yönelik hazırlanan protokol, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen ile Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş tarafından imzalandı.
Protokol kapsamında, Karabucak mevkisinde "Tarsus Üniversitesi Bilim Ormanı" oluşturulacak.
Üniversitede yürütülen akademik çalışmalar için ormana fidan dikilecek.
