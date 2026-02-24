Canlı
        Mersin Haberleri

        Erdemli'de ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla ramazan kolileri hazırladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde ilkokul öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ramazan kolileri hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:58
        Şehit Celil Mutlu İlkokulu'nun 1. sınıf öğrencileri, "Ramazan Paylaşmaktır" projesi kapsamında harçlıklarını biriktirdi.


        Öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde aldıkları gıda paketlerinden ramazan kolileri hazırladı.

        Koliler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine teslim edildi.

