Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı

Mersin'de kolluk kuvvetlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 31'i tutuklandı. Valiliğin açıklamasına göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 16-22 Şubat'ta 166 operasyon yapıldı. Operasyonda 209 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 6 bin 358 uyuşturucu hap, 25 kilo 876 gram uyuşturucu madde, tüfek ve tabanca ele geçirildi. Kolluk birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.

