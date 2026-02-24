Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de kolluk kuvvetlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Giriş: 24.02.2026 - 12:18
        Valiliğin açıklamasına göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 16-22 Şubat'ta 166 operasyon yapıldı.

        Operasyonda 209 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 6 bin 358 uyuşturucu hap, 25 kilo 876 gram uyuşturucu madde, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

        Kolluk birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

