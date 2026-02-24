Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Anamur'da ilkokul öğrencileri çömlek yapımını uygulamalı öğrendi

        Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uygulamalı eğitimde ilkokul öğrencilerine çömlek yapımı öğretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Anamur'da ilkokul öğrencileri çömlek yapımını uygulamalı öğrendi

        Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uygulamalı eğitimde ilkokul öğrencilerine çömlek yapımı öğretildi.

        Nevşehirli çömlek ustası Sabri Ulutürk'ün katılımıyla düzenlenen eğitim, 15 Temmuz Milli İrade İlkokulu ve Kalınören İlkokulu'nda yapıldı.

        Öğrenciler, Ulutürk'un rehberliğinde çamura şekil verip kendi çömleklerini oluşturdu.

        Etkinlikte çocuklara, çömlek yapımının tarihçesi ve teknik incelikleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

