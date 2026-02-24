Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Giriş: 24.02.2026 - 22:49
        Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kerem Mavzer'in (18) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tekmen Mahallesi eski belediye kavşağında Talha C. yönetiminde plakası öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mavzer, kaldırıldığı Bozyazı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kamyon şoförü Talha C. gözaltına alındı.






