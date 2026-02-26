Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Akdeniz ilçesindeki 65 mahallede temizlik mesaisi sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 65 mahallede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz ilçesindeki 65 mahallede temizlik mesaisi sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 65 mahallede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 65 mahallede her gün 400 tonu aşkın çöpü topluyor.

        Cadde, meydan, boş arsa ve arazilere bırakılan atıkları temizleyen ekipler, çöpleri bertaraf tesisine ulaştırıyor.

        Sokak ve semt pazarlarında da temizlik çalışması yürüten ekipler, çeşitli etkinlikler sonrası oluşan çevre kirliliğine yönelik süpürme ve yıkama çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te

        Benzer Haberler

        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; Sertavul Geçidi ağır vasıtal...
        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; Sertavul Geçidi ağır vasıtal...
        4 milyon 692 bin lira atık cezası kesilen Yenişehir Belediyesi: İdari soruş...
        4 milyon 692 bin lira atık cezası kesilen Yenişehir Belediyesi: İdari soruş...
        Akdeniz Belediyesinden 65 mahallede aralıksız temizlik
        Akdeniz Belediyesinden 65 mahallede aralıksız temizlik
        Erdemli'de feci motosiklet kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti Kaza anı k...
        Erdemli'de feci motosiklet kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti Kaza anı k...
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikalinin prömiyerini yapaca...
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikalinin prömiyerini yapaca...
        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem öldü
        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem öldü