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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu; 4 gözaltı

        MERSİN'deyasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi de aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:40
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu; 4 gözaltı
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        MERSİN'deyasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi de aranıyor.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yasa dışı bahis oynandığı bilgini aldı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı araştırmada E.T. ile M.K.'nın yasa dışı bahis oynattığı sahtandı. Ekiplerin iş yeri olarak gösterilen ofise yaptığı baskında A.İ.U., F.K., F.H. ve E.T. gözaltına alındı. Yapılan aramada 45 cep telefonu ve telefonlara takılı vaziyette 37 sim kartı, 7 bilgisayar, farklı kişiler adına değişik bankalardan alınma toplam 54 adet banka kartı ele geçirildi. Adreslerin bulunmayan iş yeri sahibi E.A. ile M.K.'nin arandığı bildirildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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