Mersin'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Emin Tekin (42) ile arkadaş C.S. (44) arasında Caminur Mahallesi'ndeki Gözlükule Höyüğü'nde sohbet ettikleri sırada tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Emin Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kolundan yaralanan C.S. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emin Tekin'in cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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