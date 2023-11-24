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        Mersin'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:02
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        Mersin'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Emin Tekin (42) ile arkadaş C.S. (44) arasında Caminur Mahallesi'ndeki Gözlükule Höyüğü'nde sohbet ettikleri sırada tartışma başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Emin Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kolundan yaralanan C.S. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Emin Tekin'in cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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