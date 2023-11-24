Mersin'de beton mikserin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

E.G. yönetimindeki 33 EBS 40 plakalı beton mikseri, Akdeniz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda önünde seyreden Yunus Kurt idaresindeki 33 ACE 616 plakalı motosiklete çarptı.

Motosikletin devrilmesi sonucu beton mikserinin altında kalan sürücü Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

E.G. gözaltına alındı.

Kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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