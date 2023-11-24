Mersin'de sağanak ve fırtınadan etkilenen sahilde temizlik yapıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen sağanak ve fırtınadan etkilenen Karaduvar Sahili'nde temizlik yapıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen sağanak ve fırtınadan etkilenen Karaduvar Sahili'nde temizlik yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve fırtına nedeniyle çöp ve atık biriken sahilde çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu sahil çöp ve atıklardan arındırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların artık Karaduvar Sahili'nde gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.