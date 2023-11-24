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        Mersin'de sağanak ve fırtınadan etkilenen sahilde temizlik yapıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen sağanak ve fırtınadan etkilenen Karaduvar Sahili'nde temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:30
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        Mersin'de sağanak ve fırtınadan etkilenen sahilde temizlik yapıldı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen sağanak ve fırtınadan etkilenen Karaduvar Sahili'nde temizlik yapıldı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve fırtına nedeniyle çöp ve atık biriken sahilde çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu sahil çöp ve atıklardan arındırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların artık Karaduvar Sahili'nde gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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