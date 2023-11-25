Meteoroloji ve AFAD'ın, 64 kent için verdiği sarı ve turuncu alarm, birçok kentte kendisini gösteriyor - Güncel haberler

Meteoroloji ve AFAD'ın, 64 kent için verdiği sarı ve turuncu alarm, birçok kentte kendisini gösteriyor - Güncel haberler

Ağaçlar devrildi! Tekneler battı! Kano alabora oldu! Fırtına başladı! Meteoroloji ve AFAD'ın, 64 kent için verdiği sarı ve turuncu alarm, birçok kentte kendisini göstermeye başladı. Ağaçlar devrildi, Ege'de dev hortum oluştu, balıkçı tekneleri battı; yurt genelinde fırtına başladı. İşte yurt genelinde objektife yansıyan mağduriyetler...

Kocaeli'nde, etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, İzmit Körfezi'ne açılan kanoculara zor anlar yaşattı. Kanoları alabora olan sporcular, can simidiyle kurtarıldı.

KANO ALABORA OLDU, CAN SİMİDİYLE KURTULDULAR DHA'da yer alan habere göre kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmit Körfezi'ne kanolarla açılan sporcular, rüzgar ve yağışın etkisiyle denizde zor anlar yaşadı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA Kanoları alabora olan sporcular için deniz polisi, bölge halkı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli bölgeye gitti. Sporcular, denizden can simidi atılarak kurtarıldı.

DEVRİLEN AĞAÇ, DİREĞİ KIRDI Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta, bir otoparkta bulunan yaklaşık 10 metrelik ağaç, şiddetli rüzgarla devrildi. Ağacın dalları yol kenarındaki aydınlatma direğine takılıp, kırılmasına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağacı elektrikli testereyle parçalayarak, kaldırdı. REKLAM

7 BALIKÇI TEKNESİ BATTI Körfez ilçesi sahilinde oluşan dalgalar nedeniyle Tütünçiftlik sahilindeki Balıkçılar Kooperatifi'ne kayıtlı olan 50'ye yakın tekneden 4'ü battı. Yarımca sahilinde de 3 teknenin battığı öğrenildi. Sahile koşan balıkçılar, teknelerini fırtına ve dalgadan etkilenmemeleri için kıyıya çıkardı.

İZMİR AÇIKLARINDA HORTUM İHA'da yer alan habere göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında da hortum oluştuğu gözlendi. Oluşan hortum teknede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SERVİSİN ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞTÜ Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan hareket halindeki servis otobüsünün üzerine ağaç devrildi; 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi edildi.

EGE'DE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR AA'da yer alan habere göre Muğla'da, fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor. Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından oluşan hortum, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez, Ege ve Karaçalı mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri ile tarım arazilerinde hasar oluştu. AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat! Haberi Görüntüle