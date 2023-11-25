Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Anamur'da ziyarete açıldı

Mersin'in Anamur ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Anamur'a geldi.

Kaymakam Bilal Bozdemir, öğretmen ve öğrencilerle müzeyi ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'ndan kalan objeleri görme fırsatı bulan öğrenciler, fotoğraf ve videoları inceledi.

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