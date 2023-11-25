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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Anamur'da ziyarete açıldı

        Mersin'in Anamur ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:34
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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Anamur'da ziyarete açıldı
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        Mersin'in Anamur ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Anamur'a geldi.

        Kaymakam Bilal Bozdemir, öğretmen ve öğrencilerle müzeyi ziyaret etti.

        Çanakkale Savaşları'ndan kalan objeleri görme fırsatı bulan öğrenciler, fotoğraf ve videoları inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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