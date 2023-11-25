Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş

Sezon başından bu yana Abdülkerim, Torreira, geldiğinden beri Davinson, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi’den oluşan omurga bu sezon ilk defa değişti. Sahaya uzun süreler atabileceği yeni transfer bulmakta zorlanan Okan Buruk. Manchester United maçı öncesinde 11’i büyük ölçüde değiştirdi.

11’deki çoğu oyuncunun birbiriyle oynama tecrübesi bulunmamasına rağmen değişim etki gösterdi. Eforla başlayan Galatasaray, rakibi kendi yarı sahasına hapsetti ve topu kaybettiğinde de hemen geri kazandı. Topu rakip ceza sahasına sokmakta zorlandığı anlarda dahi atak devamlılığı sağlamak sizi eninde sonunda skora götürüyor. Öyle de oldu. Hatlar arasını 30 dakika boyunca iyi kapatan Alanyaspor’un bir anlık dalgınlığı pahalıya patladı ve ceza sahasına belki de ilk kez topsuz koşuyla giren Mertens cezayı kesti.

Okan Buruk’un oynattığı futbolun önceliği teknik değil, fiziki kalite. Top kaybedildiğinde gereken reaksiyonu gösteremiyor, top sizdeyken yeterli alan değişimini gösteremiyorsanız takımın aksamasına neden oluyorsunuz. Angelino sadece maç sayısı vesilesiyle değil, fiziken bu ihtiyaçlara yanıt veremediği için oyunu kenardan izliyor. Bayern ve Hatayspor müsabakalarıyla özgüvenini yitiren Kazımcan için toparlanma maçı olurken Dries Mertens ise Okan Buruk’u ateşe attı!

Geçen sezon presi başlatan ve topsuz oyunda da fark yaratan Mertens bu sezon özellikle toplu oyunda Buruk’un oyununun isteklerine fiziken yanıt vermekte zorlanıyordu. Maça da etkisiz başlamasına rağmen ‘topa az dokunuş, çok iş’ ile ‘10 numaralık’ dersi verdi. Okan Buruk, Icardi’nin arkasında oynadığında kaçırdığı gollerle sorgulanır hale gelen Kerem ile eski eforunu uzun süre sahaya yansıtamayacak olan Mertens arasında seçim yapmak durumunda kalacak gibi. Ama Belçikalı bu sezon öne geçtiği ve iyi oynadığı maçlarda dahi skor açısından rahatlayamayan Galatasaray’ın ihtiyaç duyduğu dönemde sahne aldı.