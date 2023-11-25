İlkem Yapı Tarsus Spor - BOTAŞ: 84-87

SALON:ServetTazegül

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı Hasan Ok Özkan Çağlayan

İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Büşra Akgün 17, Terezia Palenikova 24, Khadijiah Cave 22, Işılay Eğin 1, Danielle Robinson 20.

BOTAŞ: Lyndra Weaver 19, Natasha Nicole Mack 20, Manolya Kurtulmuş 5, Saliha Mandıracı 6, Ninal Güngör Yıldırım 9, Lindsay Allen 13, Taya Reimer 15.

1. PERİYOT: 15-22

İLK YARI: 41-45

3. PERİYOT: 64-69

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Mersin'de, İlkem Yapı Tarsus Spor - Botaş karşı karşıya geldi. İlkem Yapı Tarsus Spor; Büşra Akgün, Terezia Palenikova, Khadijiah Cave, G. Merice Davis, Danielle Robinson beşlisi ile çıktığı parkede, BOTAŞ'a 87-84 mağlup oldu.

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