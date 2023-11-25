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        İlkem Yapı Tarsus Spor - BOTAŞ: 84-87

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:40
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        İlkem Yapı Tarsus Spor - BOTAŞ: 84-87
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        SALON:ServetTazegül

        HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı Hasan Ok Özkan Çağlayan

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Büşra Akgün 17, Terezia Palenikova 24, Khadijiah Cave 22, Işılay Eğin 1, Danielle Robinson 20.

        BOTAŞ: Lyndra Weaver 19, Natasha Nicole Mack 20, Manolya Kurtulmuş 5, Saliha Mandıracı 6, Ninal Güngör Yıldırım 9, Lindsay Allen 13, Taya Reimer 15.

        1. PERİYOT: 15-22

        İLK YARI: 41-45

        3. PERİYOT: 64-69

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Mersin'de, İlkem Yapı Tarsus Spor - Botaş karşı karşıya geldi. İlkem Yapı Tarsus Spor; Büşra Akgün, Terezia Palenikova, Khadijiah Cave, G. Merice Davis, Danielle Robinson beşlisi ile çıktığı parkede, BOTAŞ'a 87-84 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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