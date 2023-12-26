Silifke'de öğrenciler için yüzme kursu açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde, "Sağlık İçin Geleceğe Kulaç At" projesi kapsamında öğrencilere yönelik yüzme kursu düzenlendi.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında, Naim Süleymanoğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda kurs açıldı.

Kursa katılan Uzuncaburç ilkokulu öğrencileri, antrenörlerden yüzme eğitimi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sadık Altunok, kırsal mahallelerde yaşayan çocukları yüzmeyle tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.