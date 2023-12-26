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        Tartıştığı ablasını öldürüp, intihar etti

        MERSİN'detapu meselesi nedeniyle tartıştığı ablası Dudu Uslu'yu (50) tabanca ile öldüren Önder Önder Deligöz (45) aynı silahla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:05
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        Tartıştığı ablasını öldürüp, intihar etti
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        MERSİN'detapu meselesi nedeniyle tartıştığı ablası Dudu Uslu'yu (50) tabanca ile öldüren Önder Önder Deligöz (45) aynı silahla yaşamına son verdi.

        Olay, Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Deligöz, tapu meselesi nedeniye tartıştığı evli ablası Dudu Uslu'yu tabancayla vurarak öldürdü. Deligöz daha sonra aynı silahla intihar etti. 2 kardeşin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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