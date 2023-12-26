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        Mersin'de araştırma enstitüsünde yetiştirilen portakallar hasat edildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce yetiştirilen portakalların hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:08
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        Mersin'de araştırma enstitüsünde yetiştirilen portakallar hasat edildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce yetiştirilen portakalların hasadı yapıldı.

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitünün, AR-GE çalışması için bahçesinde ürettiği portakalda hasat dönemi başladı.

        Olgunlaşan ürünler, işçiler tarafından dalından toplanıp sandıklara yerleştirildi.

        Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, gazetecilere, 200 dekar alanda mayısa kadar sürecek hasatta 300 ton rekolte beklediklerini söyledi.

        Bilimsel çalışmalarla sektöre yeni türler kazandırıp ihracat potansiyelini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Ünlü, AR-GE işlemleri dışında kalan portakalların ihale yöntemiyle satılacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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