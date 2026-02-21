Mersin'de hijyen koşullarına uymayan ruhsatsız fırına 6 bin 400 lira ceza kesildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hijyen koşullarına uymayan ruhsatsız fırına 6 bin 400 lira ceza uygulandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısıyla zabıta ekiplerince fırınlarda denetim gerçekleştirildi.



Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları ve ruhsatları incelendi.



Çalışma kapsamında bir fırının ruhsatsız üretim yaptığı belirlendi.



Fırında detaylı inceleme yapan ekipler işletmenin hijyen koşullarına da uymadığını tespit etti.



Ekipler, fırın sahiplerine 6 bin 400 lira ceza kesti, eksikliklerin giderilmesi için 10 günlük süre tanıdı.



Akdeniz belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, ramazan ayında ilçe genelinde denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Ramazan ayında vatandaşlarımızın sofralarına giren her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Özellikle pide üretimi yapan fırınlarımızı titizlikle denetliyoruz. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız faaliyet gösteren ya da halk sağlığını riske atan hiçbir işletmeye kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir."



