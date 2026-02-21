Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. M.L. idaresindeki 01 AAT 923 plakalı otomobil, Mesudiye Mahallesi Cemal Paşa Caddesi'nde G.İ'nin kullandığı 33 ARS 207 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

