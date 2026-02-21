Canlı
        Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:32 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:32
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.L. idaresindeki 01 AAT 923 plakalı otomobil, Mesudiye Mahallesi Cemal Paşa Caddesi'nde G.İ'nin kullandığı 33 ARS 207 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

