Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mersin'de iftar programı düzenledi

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mersin'de iftar programı düzenlendi. Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan semt pazarında düzenlenen programda kent protokolü ve vatandaşlar birlikte iftar yaptı. Katılımcılar yemeğin ardından dua etti. Programa Mersin Valisi Atilla Toros, Adana Vakıflar Bölge Müdür Vekili Sema Tufan Küçükduran, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de katıldı.

