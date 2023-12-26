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        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı

        Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:31
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        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı
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        Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek organize şekilde "insan ticareti" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri belirlenerek fiziki ve teknik takibe alınan 6 şüpheli, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yakalandı.

        Adreslerde, 48 uyuşturucu hap, 10 cep telefonu, 4 pasaport ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 44 bin lira ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında, fuhşa zorlandığı saptanan 4 kadın da kurtarıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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