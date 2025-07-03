Mert Ramazan Demir, Wimbledon'da Zeynep Sönmez'i destekledi

Mert Ramazan Demir, Londra’da gerçekleşen ve Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya sahne olan Wimbledon Turnuvası’nı izlemek üzere İngiltere’ye gitti. Demir, dünya çapında büyük ilgi gören organizasyondan fotoğraflarını sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı.

Turnuvada, Türk tenisçi Zeynep Sönmez'in elde ettiği tarihi başarı dikkat çekti. Sönmez, Wimbledon 2. turunda dünya 32 numarası Çinli raket Xinyu Wang’ı 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle, 75 yıl sonra bir Grand Slam turnuvasında 3' tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Zeynep Sönmez, çiftler kategorisinde de mücadele etti. Polina Kudermetova ile birlikte korta çıkan Sönmez, Wimbledon çiftler ilk turunda Marketa Vondrousova-Miriam Skoch ikilisini 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram