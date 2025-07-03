Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mert Ramazan Demir, Wimbledon'da Zeynep Sönmez'i destekledi - Magazin haberleri

        Mert Ramazan Demir, Wimbledon'da Zeynep Sönmez'i destekledi

        Oyuncu Mert Ramazan Demir, Türk tenisinde tarihi bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez'in mücadelesine yerinde tanıklık etti, o anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 23:30 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wimbledon'da Zeynep Sönmez'i destekledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mert Ramazan Demir, Londra’da gerçekleşen ve Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya sahne olan Wimbledon Turnuvası’nı izlemek üzere İngiltere’ye gitti. Demir, dünya çapında büyük ilgi gören organizasyondan fotoğraflarını sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı.

        Turnuvada, Türk tenisçi Zeynep Sönmez'in elde ettiği tarihi başarı dikkat çekti. Sönmez, Wimbledon 2. turunda dünya 32 numarası Çinli raket Xinyu Wang’ı 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle, 75 yıl sonra bir Grand Slam turnuvasında 3' tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu.

        Zeynep Sönmez, çiftler kategorisinde de mücadele etti. Polina Kudermetova ile birlikte korta çıkan Sönmez, Wimbledon çiftler ilk turunda Marketa Vondrousova-Miriam Skoch ikilisini 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mert Ramazan Demir
        #Zeynep Sönmez
        #Wimbledon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!