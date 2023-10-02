Mert Yazıcıoğlu'ndan takipçisine jest! Mesaj atıp, adresini istedi!

Yakın zamanda Burak Özçivit ile birlikte başrolü paylaştığı Berber dizisiyle seyirci karşısına çıkacak olan Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı da geçtiğimiz haftalarda magazin takipçilerinin dikkatini çekmişti.

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Yazıcıoğlu şimdi de, sosyal medyadan bir hayranına yaptığı jestle gündeme geldi. Yeni adıyla X eski adıyla Twitter'da gözlüklü fotoğrafını paylaşan Yazıcıoğlu'na hayranı 'Gözlüğünü bana yollamak için kaç para istiyorsun' yorumunu yaptı.