Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merve Boluğur'a eski eşi Mert Aydın'dan ağır sözler: Gereksiz insan

Merve Boluğur ile 53 gün süren evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mert Aydın, yer aldığı etkinlikte gazetecilere, "Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Merve Boluğur'a eski eşi Mert Aydın'dan ağır sözler: Gereksiz insan, konuşmaya gerek yok - Magazin haberleri

    2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur-Mert Aydın çifti, 23 Kasım'da boşanmıştı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Boluğur ile evliliği sadece 53 gün süren Mert Aydın, bir davetin açılışında DJ'lik yaptı.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım" dedi.
  • Merve Boluğur'a eski eşi Mert Aydın'dan ağır sözler: Gereksiz insan, konuşmaya gerek yok - Magazin haberleri

    "GEREKSİZ İNSAN, KONUŞMAYA GEREK YOK"

    Mert Aydın, ardından, "Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
  • Merve Boluğur'a eski eşi Mert Aydın'dan ağır sözler: Gereksiz insan, konuşmaya gerek yok - Magazin haberleri

    "YÜRÜTEMEDİK"

    Boşanmanın ardından avukatı ile adliyeden çıkan Aydın, "Olmadı. Yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Merve Boluğur'a eski eşi Mert Aydın'dan ağır sözler: Gereksiz insan, konuşmaya gerek yok - Magazin haberleri

    "GÜZEL GÜNLERİMİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

    Basına yansıyan 'ayrılık' haberlerinin ardından ünlü oyuncu, "Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaşmıştı.

    Boluğur, ardından sosyal medya hesabından da 'Aydın' soyadını kaldırmıştı.
  • Merve Boluğur'a eski eşi Mert Aydın'dan ağır sözler: Gereksiz insan, konuşmaya gerek yok - Magazin haberleri

    MERVE BOLUĞUR BOŞANMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

    Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı.

    Ünlü oyuncu "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını verdi. Merve Boluğur'un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirmişti.
  • Merve Boluğur'a eski eşi Mert Aydın'dan ağır sözler: Gereksiz insan, konuşmaya gerek yok - Magazin haberleri

    NİKAHTA SOĞUK RÜZGARLAR

    Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen nikahı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın'ın nikahı kıyılırken Aydın'ın arkadaşlarından bir sürpriz gelmişti. İmzalar atılmadan önce Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' şarkısının 'Son pişmanlık neye yarar' bölümü çalındı. Boluğur, gülerek 'ne alaka' sözleriyle sitem etti.
  • Merve Boluğur'a eski eşi Mert Aydın'dan ağır sözler: Gereksiz insan, konuşmaya gerek yok - Magazin haberleri

    Boluğur, eşiyle sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yapıyordu. Oyuncu, 2015–2017 yılları arasında da şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik yaşamıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.