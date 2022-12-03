2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur-Mert Aydın çifti, 23 Kasım'da boşanmıştı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Boluğur ile evliliği sadece 53 gün süren Mert Aydın, bir davetin açılışında DJ'lik yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım" dedi.