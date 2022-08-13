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Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok!

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklamalarını, yeni sevgilisi Mert Aydın'ın yanında soran basın mensuplarına sinirlenen Merve Boluğur, Etiler'deydi. Suskunluğunu koruyan ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Küstünüz mü bize?" sorusuna da yanıt vermedi

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  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merve Boluğur, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Telefonu ile ilgilenen Boluğur, basın mensuplarını görmezden geldi.
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    KÜSKÜN MERVE!

    Geçtiğimiz günlerde eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklamalarını, yeni sevgilisi Mert Aydın'ın yanında soran basın mensuplarına sinirlenen Merve Boluğur, bu kez suskunluğunu korumayı tercih etti.

    Muhabirlerin, "Küstünüz mü bize?" sorusunu cevapsız bırakan ünlü oyuncu, alışveriş merkezinde tur atmaya devam etti.
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    ANLAŞMALI BOŞANMIŞLARDI

    Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015’te nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    "NEGATİF SÖYLEMLERİN ALAKASI YOK"

    Dalkılıç, ayrılık kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde, herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    "MURAT'TAN SONRA KENDİNİ TOPARLAYAMADI"

    Boşanma sonrasında Merve Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edilmişti.

    Son dönemde açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan oyuncu ile ilgili "Murat’tan sonra kendini toparlayamadı" ve "Bu kız delirdi" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç'ı eleştirmişti.
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    "HANGİ HAKLA 'BU KIZ DELİRDİ' YAZIYORSUNUZ!"

    Ünlü şarkıcı, kendisine gelen tepkiler karşısında ilk kez konuşmuştu. Instagram hesabından bir açıklama yapan Dalkılıç, şunları söylemişti:

    Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla "Bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    "YÜZLERCE NEFRET DOLU MESAJLAR GELDİ"

    Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum... Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım... Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım... Murat...
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    MERVE'DEN YANIT

    Murat Dalkılıç'ın açıklamalarından kısa bir süre sonda Merve Boluğur da Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yayınlamıştı:

    Bugüne kadar kendimi var ettim. El alem ne der diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayın. Çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca...

    Ya da erkek arkadaşım oluyor fakat nedense hep bir yas tutan kız imajı lanse ediliyor... Ya da içimden geldiği, kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar... Affedersin herkes kendi psikolojisinde boğulsun, el alemin ünlü olmaya çalışanları ayrı konuşur... Beni kıskanan herkes konuştu çünkü üzerimden senelerdir.
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    MURAT'I DUYUNCA SİNİRLENDİ

    Ardından sevgilisiyle birlikte yürürken muhabirlerin kendisine Murat Dalkılıç'ı sormasına sinirlenen Boluğur, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapmış ve bu kez daha sert konuşmuştu.
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

    'BU KAÇINCI ŞOV!'

    Eski eşini şov yapmakla suçlayan Boluğur, "Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek. Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin ne ex. Son kez söylüyorum; benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya? Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de Merve açıklasın falan... Kaçıncı show koçum. Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekcikler uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar ne de birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız ama bu böyle biline. Cahil kesimin psikolojik baskılarından da sıkıldım. İşsiz misiniz bu kadar psikolog kesildiniz sığ kafalarınızla, uzayın abi. Ben Merve'yim sadece. Benim de hayatıma saygı duyulacak." demişti.
  • Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri

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