KÜSKÜN MERVE!

MERVE'DEN YANIT

Murat Dalkılıç'ın açıklamalarından kısa bir süre sonda Merve Boluğur da Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yayınlamıştı:

Bugüne kadar kendimi var ettim. El alem ne der diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayın. Çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca...

Ya da erkek arkadaşım oluyor fakat nedense hep bir yas tutan kız imajı lanse ediliyor... Ya da içimden geldiği, kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar... Affedersin herkes kendi psikolojisinde boğulsun, el alemin ünlü olmaya çalışanları ayrı konuşur... Beni kıskanan herkes konuştu çünkü üzerimden senelerdir.