MERVE BOLUĞUR BOŞANMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ



Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı.



Ünlü oyuncu "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını verdi. Merve Boluğur'un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirmişti.