Merve Özbey'den Şimal'e: Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim - Magazin haberleri

Merve Özbey'den Şimal'e: Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim - Magazin haberleri

Merve Özbey'den Şimal'e: Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim Geçtiğimi hafta hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in vefatının ardından Merve Özbey, üzüntüsünü dile getiren bir paylaşım yaptı; "Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim"

Habertürk Giriş: 03.06.2025 - 20:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:22 facebook

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