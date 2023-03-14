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Meta, işten çıkarmaların ikinci turunda 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Instagram ve Facebook’un ana şirketi Meta ikinci işten çıkartma dalgasını başlattı. 2022 sonlarında büyük teknoloji şirketleri arasında başlayan ve giderek büyüyen işten çıkartma furyasında Meta 10 bin kişiyi daha işten çıkartacağını açıklayarak yeni bir boyuta taşıdı.

Meta, işten çıkarmaların ikinci turunda 10 bin kişiyi işten çıkaracak
HABERTURK.COM

Facebook’un ve Instagram’ın sahibi Meta Platformları yaptığı açıklamada, endüstri derin bir ekonomik gerileme için hazırlanırken ikinci bir toplu işten çıkarma turu ilan eden ilk Big Tech (Google, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft) şirketi oldu ve 10.000 kişiyi daha işten çıkartacağını açıkladı.

Meta hisseleri açıklamanın ardından %6 yükseliş gösterdi. Meta’nın bu işten çıkartmalarına sebep olarak düşük öncelikli projelerin iptal ettiğini ve orta yönetim katmanlarını tek bir çatı altında toplayarak daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası olduğu gösteriliyor.

İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, "Bence kendimizi bu yeni ekonomik gerçekliğin uzun yıllar devam etmesi olasılığına hazırlamalıyız" şeklinde konuştu.

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