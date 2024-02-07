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        Haberler Gündem Politika MHP, 5 ilçe ve 50 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı - Son dakika haberler

        MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

        Milliyetçi Hareket Partisi, 5 ilçe ve 50 beldenin belediye başkan adayını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:39
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        MHP, 55 adayını daha açıkladı
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        MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 5 ilçe ve 50 belde olmak üzere, 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

        Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.

        Bu kapsamda Ardahan Hanak'ta Korkmaz Gökyıldız, Bingöl Adaklı'da Erdal Almalı, Yedisu'da Hüseyin Gülçiçek, Sinop Erfelek'te Mustafa Kalyoncu ve Şırnak Cizre'de Uğur Page'yi aday gösteren MHP, Sivas, Yalova, Zonguldak, Uşak'taki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

        İL İLÇE BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
        1 ARDAHAN HANAK KORKMAZ GÖKYILDIZ
        2 BİNGÖL ADAKLI ERDAL ALMALI
        3 BİNGÖL YEDİSU HÜSEYİN GÜLÇİÇEK
        4 SİNOP ERFELEK MUSTAFA KALYONCU
        5 ŞIRNAK CİZRE UĞUR PAGE
        6 ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ ÇETİN HASPOLAT
        7 SİVAS GEMEREK ÇEPNİ DALYAN AZGIN
        8 SİVAS GEMEREK SIZIR ALİ TAMER
        9 SİVAS MERKEZ YILDIZ MUSTAFA ÖZTÜRK
        10 SİVAS ŞARKIŞLA CEMEL MURAT BOYRAZ
        11 SİVAS ŞARKIŞLA GÜRÇAYIR RÜŞTÜ ÖKSÜM
        12 SİVAS YILDIZELİ GÜNEYYAKA HASAN ERÇOBAN
        13 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK MEHMET EMİN İLHAN
        14 ŞIRNAK İDİL KARALAR FETULLAH YILDIZ
        15 ŞIRNAK İDİL SIRTKÖY UFUK DAĞ
        16 ŞIRNAK MERKEZ BALVEREN AHMET ZEYREK
        17 ŞIRNAK MERKEZ KASRİK AKİF GÖKTAŞ
        18 ŞIRNAK MERKEZ KUMÇATI ÖMER KILINÇ
        19 ŞIRNAK SİLOPİ BAŞVERİMLİ MURAT ÇEVİK
        20 ŞIRNAK SİLOPİ ÇALIŞKAN MEHMET ONUK
        21 ŞIRNAK SİLOPİ GÖRÜMLÜ NURULLAH ÖZDEMİR
        22 ŞIRNAK ULUDERE HİLAL OSMAN BENEK
        23 ŞIRNAK ULUDERE ŞENOBA MEHMET KADRİ TATAR
        24 ŞIRNAK ULUDERE UZUNGEÇİT KEMAL AYDEMİR
        25 TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR NEŞE GÜR
        26 UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT BAYRAM PEKER
        27 UŞAK EŞME YELEĞEN MEHMET KÜRŞAT ŞAHİN
        28 UŞAK SİVASLI PINARBAŞI MUHAMMET ERGÜN
        29 UŞAK SİVASLI SELÇİKLER İZZET GÜLER
        30 UŞAK SİVASLI TATAR HAKAN BENGİÇ
        31 YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE ERKAN ŞAHİN
        32 YALOVA ALTINOVA SUBAŞI İSMAİL AKBAŞ
        33 YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI MUHAMMET ALİ YILMAZ
        34 YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY MEHMET TEMEL
        35 YALOVA ÇINARCIK KORU ARMAN VATANSEVER
        36 YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE MUSTAFA NURTEN
        37 YALOVA ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ CAN ERTAN
        38 YALOVA MERKEZ KADIKÖY YILDIRIM BAKKALOĞLU
        39 ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ HÜSEYİN ÖZENÇ
        40 ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS LEVENT TÜYLÜ
        41 ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR İBRAHİM DOĞAN
        42 ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU KENAN ERMİŞ
        43 ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE FATİH KARARMIŞ
        44 ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA ERSİN AKSOY
        45 ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ RECEP DIRMANDI
        46 ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI RAMAZAN AYDEMİR
        47 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ GÜLÜÇ ATİLLA TARIK SEMİZ
        48 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ KANDİLLİ ORHAN KÖKSAL
        49 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ ORMANLI TACETTİN ALDIRMAZ
        50 ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI YAVUZ PALABAŞ
        51 ZONGULDAK KİLİMLİ GELİK FERHAT KORKMAZ
        52 ZONGULDAK KİLİMLİ MUSLU CANER BAYDAR
        53 ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA HÜSEYİN HASEKİ
        54 ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK ÜMİT UZUN
        55 ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN DURSUN TOSYALI

        Fotoğraf: AA

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