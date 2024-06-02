Mike Tyson ile Jake Paul'ün merakla beklenen boks maçı ertelendi

"DOKTORUMUN TAVSİYESİ"

Mike Tyson ile Jake Paul, 20 Temmuz Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecekti. Ertelenen maçla ilgili Tyson şu açıklamayı yaptı: Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu.