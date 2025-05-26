Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ GERİ SAYIM | ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        ABD - Türkiye maçı için geri sayım! ABD - Türkiye maçı ne zaman?

        2026 Dünya Kupası'na hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, formunu test etmek üzere zorlu rakiplerle karşı karşıya geliyor. Son dönemdeki yükselen performansıyla dikkat çeken Ay-Yıldızlılar, hazırlık maçları kapsamında Meksika ve ABD ile karşılaşacak. Taraftarların heyecanla beklediği mücadelelerde, millilerin sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı ve sergileyeceği performans merak konusu. İşte ABD - Türkiye maçı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda temposunu artırıyor. Güçlü rakipler karşısında oynayacağı hazırlık maçlarıyla kadro uyumunu ve oyun sistemini test etmeye hazırlanan milliler, bu kez ABD ile karşı karşıya gelecek. Daha önce yalnızca bir kez mağlup edebildiğimiz ABD karşısında alınacak sonuç futbolseverler tarafından merakla beklenirken, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

        2

        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

        3

        ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak. Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

        4

        MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak. Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak. İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

        5

        A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

        4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

        7 Eylül: Türkiye - İspanya

        11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

        14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

        15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

        18 Kasım: İspanya - Türkiye

        4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

        7 Eylül: Türkiye - İspanya

        11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

        14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

        15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

        18 Kasım: İspanya - Türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        "Putin diplomasiyle oyun oynuyor"
        "Putin diplomasiyle oyun oynuyor"
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat