Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren goller 75. dakikada Arda Turan, 87 ve 92. dakikada Nihat Kahveci'den gelirken; Çekler'in gollerini 34. dakikada Koller ve 62. dakikada Plasil kaydetti. Milliler 2-0 geriden geldiği maçta sahadan galip ayrıldı ve tarihi bir zafer elde etti.