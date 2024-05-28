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        Bakan Uraloğlu açıkladı: Milli voleybolcular business class dönecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Voleybol Kadınlar Millet Ligi 2.etap müsabakaları için ABD'ye giderken ekonomi sınıfında uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili soruları yanıtladı. Uraloğlu, "İletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 14:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:12
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        Milli voleybolcular business class dönecek
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda soruları cevapladı.

        Bakan Uraloğlu, 2024 Voleybol Kadınlar Millet Ligi 2.etap müsabakaları için ABD’ye giderken ekonomi sınıfında uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili gelen soru karşısında durumu sosyal mecralardan ve haber kanallarından öğrendiğini belirtti.

        Uraloğlu şunları kaydetti: "Ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanıyla konuştum. Kendisi bana şunu söyledi; ‘Burası Amerika uçuşu ve yaklaşık 13 saatlik bir uçuş. Bize tam 10 gün önceden haber verdiler. 10 gün önce özel bir uçak veya özel bir sefer ilave etmeksizin konuyu çözme şansımız yoktu. Geç haber verildiği için çözemedik."

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        Türk Hava Yolları’nın Milli takımlar ile yüzbinlerce dolarlık sponsorluk anlaşması bulunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan kurum bunu esirgemeyecektir. Ancak iletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Milletler Ligi ikinci hafta maçları için önceki gün ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Arlington kentine yola çıktı. Ancak Filenin Sultanları'nın paylaşımları tartışmaların fitilini de ateşledi.

        Takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan 1.95 boyundaki Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi" ifadelerini kullanarak koltuk mesafeleri Business sınıfa kıyasla daha dar olan ekonomi sınıfında uçurulmalarına tepki gösterdi.

        PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

        Bunun üzerine seyahatle ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu ve THY'den peş peşe açıklamalar geldi. Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin ilk açıklama Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi.

        Üstün konuyla ilgili X platformundan yaptığı açıklamada "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

        TVF'DEN YANIT

        Türk Hava Yolları'nın sorumluluğun federasyonda olduğunu belirtmesi üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir."

        "GEREKİRSE UÇAK TİPİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

        THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da yapılan açıklamaların ardında bir paylaşımda bulundu. Bolat bundan sonra özellikle kadın sporcuların yurt dışı gidiş gelişlerini özel olarak takip edeceğini belirterek "Özellikle geniş gövde uçaklarımızın gittiği uzun destinasyonlardaki milli müsabakaların takvimleri önceden bize bildirilirse biz de planlamalarımızı daha kolay yaparız. Milletimizi birleştirmesi gereken bu tür milli gurur vesilelerinin kısır siyasi polemiklere malzeme olmasına izin vermemeliyiz" dedi. Bolat özel kalemine de takip için talimat verdiğini belirterek "Gerekirse uçak tipi değiştireceğiz ve business uçuracağız" diye ekledi.

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