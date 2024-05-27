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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY ve TVF'den peş peşe 'Filenin Sultanları' açıklamaları - İş-Yaşam Haberleri

        THY ve TVF'den peş peşe 'Filenin Sultanları' açıklamaları

        Milletler Ligi ikinci hafta maçları için ABD'ye uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ayrı koltuklarda ve ekonomi sınıfında 13 saat uçmalarına tepkiler kısa sürede büyüdü. THY olaya ilişkin topu TVF'ye atarak "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait" derken, TVF'den "Uçuş listemiz 17.05.2024 tarihinde THY yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir" yanıtı geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:10
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        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Milletler Ligi ikinci hafta maçları için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Arlington kentine yola çıktı. Ancak Filenin Sultanları'nın paylaşımları tartışmaların fitilini de ateşledi.

        Takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan 1.95 boyundaki Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi" ifadelerini kullanarak koltuk mesafeleri Business sınıfa kıyasla daha dar olan ekonomi sınıfında uçurulmalarına tepki gösterdi.

        Ardından uçakta ayrı ayrı koltuklarda oturan diğer oyuncular Eda Erdem, Hande Baladın, Simge Aköz gibi isimlerden de uçakta tepki paylaşımları geldi. Bu paylaşımların ardından Filenin Sultanları'na destek, Türk Hava Yolları ve Türkiye Voleybol Federasyonu'na ise tepki mesajları geldi.

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        Sosyal medyada paylaşımların hızla artması üzerine seyahatle ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu ve THY'den peş peşe açıklamalar geldi. ,

        THY'DEN AÇIKLAMA: TVF'YE 3 KATI BÜTÇE VERDİK

        Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin ilk açıklama Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi.

        Üstün konuyla ilgili X platformundan yaptığı açıklamada "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı ve sorumluluğun Türkiye Voleybol Federasyonu'nda olduğunu ifade etti.

        BOLAT: ÖZEL KALEMİME TALİMAT VERDİM, GEREKİRSE UÇAK TİPİ DEĞİŞTİRİP BUSINESS UÇURACAĞIZ

        Sosyal medyada paylaşımların devam etmesi üzerine ise THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat LinkedIn üzerinden yeni bir açıklama paylaşarak "Türkiye Voleybol Federasyonu’na 3 katı bütçe verdik. Federasyonlar THY bütçelerini istedikleri gibi kullanıyorlar, kabin tercihi federasyonlarda. Ekonomi uçuşlarda her müsaitse business upgrade ediyoruz. Bugünkü uçuş full doluydu, alanda açılan koltuklarla şuan 3 sporcumuz business uçuyor" dedi.

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        LinkedIn üzerinden başka bir kullancının mesajına yanıt veren Bolat bundan sonra özellikle kadın sporcuların yurt dışı gidiş gelişlerini özel olarak takip edeceğini belirterek "Özellikle Geniş Gövde uçaklarımızın gittiği uzun destinasyonlardaki milli müsabakaların takvimleri önceden bize bildirilirse biz de planlamalarımızı daha kolay yaparız. Milletimizi birleştirmesi gereken bu tür milli gurur vesilelerinin kısır siyasi polemiklere malzeme olmasına izin vermemeliyiz" dedi. Bolat özel kalemine de takip için talimat verdiğini belirterek "Gerekirse uçak tipi değiştireceğiz ve business uçuracağız" diye ekledi.

        TVF'DEN YANIT: THY'DEN DESTEK İSTENDİ, SENEDE SADECE 20 KİŞİ İÇİN KABİN YÜKSELTME HAKKIMIZ VAR

        Türk Hava Yolları'nın sorumluluğun federasyonda olduğunu belirtmesi üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu açıklama yayımlayarak "Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir. Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir" denildi.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

        "THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir."

        Gelişmelerin ardından TVF ve THY'den yeni açıklama henüz gelmedi.

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