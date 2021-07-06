Ever Given gemisine konulan haciz kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Diğer
ABONE OL

Mısır'da Süveyş Kanalı'nı kapatan "Ever Given" gemisine konulan haciz kaldırıldı

Mısır yargısı, 24 Mart'ta yaptığı kazayla Süveyş Kanalı'nda geçişlere engel olan "Ever Given" gemisine konulan haczi kaldırdı.

Mısır'da Süveyş Kanalı'nı kapatan
Ever Given gemisine konulan haciz kaldırıldı
0:00 / 0:00
AA

Mısır basınındaki haberlere göre, davaya bakan İsmailiye Mahkemesi, Süveyş Kanal İdaresinin talebi üzerine Ever Given gemisi üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verdi.

Süveyş Kanal İdaresi ile geminin sahibi şirket arasında uzlaşı sağlandığı ve söz konusu kararın ardından geminin istediği yere gidebileceği kaydedildi.

Gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması "Stan Marine", son birkaç hafta içinde Süveyş Kanalı'nın müzakere komitesi ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından iki taraf arasında anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Uzlaşının içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 1 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında, karaya oturan geminin sahibi firmadan 1 milyar dolar talep edileceğini belirtmiş, ancak bu rakam daha sonra 550 milyon dolara düşürülmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

REKOR CAN KAYBI! Son dakika: Rusya'da Covid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi - Haberler
DÜNYA Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde rekor can kaybı!
Merkel'e veda ziyaretinde Kraliçe Maxima'nın şapkası dikkat çekti
DÜNYA Hollanda kraliyet çiftinin Merkel'e veda ziyareti
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya' da düşen uçağa ilişkin başsağlığı mesajı - Haberler
DÜNYA Dışişleri'nden Rusya'ya başsağlığı mesajı
Diyab: ''Hiç kimse kendisini Lübnan'ın çöküş tehlikesinden uzak tutamaz.''
DÜNYA Lübnan felaketin eşiğinde!
Son dakika haberi Almanya'da havalimanında bıçaklı saldırı!
DÜNYA Almanya'da havalimanında bıçaklı saldırı!
Filipinler'de düşen askerî uçağın kara kutusu bulundu
DÜNYA Filipinler'de düşen askerî uçağın kara kutusu bulundu
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın 86’ncı yaş gününde tebrik mesajları
DÜNYA Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın 86’ncı yaş günü
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
DÜNYA Nazarbayev'e doğum günü telefonu
İsrail'de Covid-19 vakaları, Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle artmaya devam ediyor
DÜNYA İsrail'de Covid-19 vakalarında artış sürüyor
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD Savunma Bakanı Austin ile Afganistan'ı görüşeceğiz
DÜNYA Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek