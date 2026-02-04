Modern Makineli Tüfek MMT-76’nın üretim aşaması ilk kez Habertürk'te
Türkiye'nin ilk piyade tipi Modern Makineli Tüfeği MMT-76 seri üretim için hazır. 40 NATO testini başarıyla geçen tüfek, yüksek ateş gücü ile öne çıkıyor. Tüfeğin üretim aşamaları ilk kez Habertürk'te. Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından tamamen yerli olarak üretilen Modern Makineli Tüfeğin, kalifikasyon süreci tamamlandı.
1 dakikada 750 mermi atan MMT-76, dayanıklılığı ve hafifliği ile ön plana çıkıyor. Farklı coğrafyalarda, zorlu iklim şartlarında kullanılabiliyor.
ÜRETİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Modern Makineli Tüfeğin üretim süreci silahın namlusundan başlıyor. Soğuk dövme sistemi sayesinde namlunun iç yapısı hazır hale getiriliyor. Üstelik bu işlem; yalnızca 5 dakika sürüyor. Soğuk dövme işleminin ardından namlunun doğrultma aşamasına geçiliyor. Silahın formunda herhangi bir hata olup olmadığı kontrol ediliyor. İç yapısı tamamlanan namlunun son dokunuşu ise yüksek teknolojili torna makinesinde yapılıyor.
ATIŞ TESTLERİ UZMAN PERSONEL TARAFINDAN YAPILIYOR
Parçaların tamamı üretildikten sonra montaj hattında birleştirme yapılıyor. Ardından üretilen silahlar, atış testi için MKE'nin poligonuna gönderiliyor. Modern Makineli Tüfeğin atış testleri uzman personel tarafından yapılıyor. Atış testinde silahın mermi ile uyumu ve diğer teknik tüm detaylar kontrol ediliyor.
250 BİN ATIŞ YAPILDI, 40 FARKLI ZORLU NATO TESTİNİ GEÇTİ
Modern Makineli Tüfek ile bugüne kadar 250 bin atış yapıldı. 40 farklı zorlu NATO testini başarıyla geçen silahın yüksek ateş gücü bulunuyor. Ayrıca sınıfındaki diğer silahlara göre, ergonomik tasarımı ile mehmetçiğe konforlu bir kullanım sunuyor.
“EKSİ 40'LARA VARAN SOĞUKLARDAKİ ZORLU TESTLERİ GEÇTİ”
MKE Kıdemli Tasarım Mühendisi Mehmet Sertaç Karagöz MKE’nin dayanıklılığına dikkat çekti. Habertürk’e konuşan Karagöz, “Bütün çevre şartları, bütün iklim koşullarında sorunsuzca çalışabilecek bir tasarım arandı bizden ve bu tasarımın karşılığında da biz bir tüfek modeli geliştirdik. Gerek -40'lara varan soğukta gerek 50 derecelere varan sıcaklıkta testlerimizi gerçekleştirdik. Zorlayıcı testlerin hepsinden başarıyla geçerek silahımızın ömrünü ve dayanıklılığını kanıtlamış olduk.“ dedi.
“AĞIRLIĞININ HAFİF OLMASI DA ÇOK ÖNEMLİ”
Karagöz, “Savunma ve güvenlik güçlerimizin halihazırda görev yaptığı alanlar coğrafi şartlar belli. Araçtan ziyade daha yaya olarak intikal edilmesi gereken çatışma bölgelerine ulaşmaları gerekiyor. Bu silahın en ön safhada diğer askeri personeli koruyacak düzeyde bastırıcı atış yapabilmesi çok önemli. En ön safhaya taşınması için ağırlığının hafif olması da çok önemli. Modern Makineli Tüfek yaklaşık 8 kg ağırlığında “ ifadelerini kullandı.
“EN KISA SÜREDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ENVANTERİNDE”
Modern Makineli Tüfeğin kısa süre içinde Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterine girmesi bekleniyor.