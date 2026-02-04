Modern Makineli Tüfek MMT-76’nın üretim aşaması ilk kez Habertürk'te

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından tamamen yerli olarak üretilen Modern Makineli Tüfeğin, kalifikasyon süreci tamamlandı.

1 dakikada 750 mermi atan MMT-76, dayanıklılığı ve hafifliği ile ön plana çıkıyor. Farklı coğrafyalarda, zorlu iklim şartlarında kullanılabiliyor.

ÜRETİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Modern Makineli Tüfeğin üretim süreci silahın namlusundan başlıyor. Soğuk dövme sistemi sayesinde namlunun iç yapısı hazır hale getiriliyor. Üstelik bu işlem; yalnızca 5 dakika sürüyor. Soğuk dövme işleminin ardından namlunun doğrultma aşamasına geçiliyor. Silahın formunda herhangi bir hata olup olmadığı kontrol ediliyor. İç yapısı tamamlanan namlunun son dokunuşu ise yüksek teknolojili torna makinesinde yapılıyor.

ATIŞ TESTLERİ UZMAN PERSONEL TARAFINDAN YAPILIYOR

Parçaların tamamı üretildikten sonra montaj hattında birleştirme yapılıyor. Ardından üretilen silahlar, atış testi için MKE'nin poligonuna gönderiliyor. Modern Makineli Tüfeğin atış testleri uzman personel tarafından yapılıyor. Atış testinde silahın mermi ile uyumu ve diğer teknik tüm detaylar kontrol ediliyor.

250 BİN ATIŞ YAPILDI, 40 FARKLI ZORLU NATO TESTİNİ GEÇTİ

Modern Makineli Tüfek ile bugüne kadar 250 bin atış yapıldı. 40 farklı zorlu NATO testini başarıyla geçen silahın yüksek ateş gücü bulunuyor. Ayrıca sınıfındaki diğer silahlara göre, ergonomik tasarımı ile mehmetçiğe konforlu bir kullanım sunuyor.