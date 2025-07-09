Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayının ilk haftasında benzin, motorin ve LPG’ye ÖTV zammı yapılmıştı. Bugün motorine bir zam daha geldi. Ortalama 1 lira 16 kuruşluk zam gece itibarıyla tabelaya yansıdı. İşte 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...