Motorine zam geldi! Zam sonrası motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 9 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vergi zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. LPG, benzin ve motorine uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayının ilk haftasında benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı yapılmıştı. Bugün motorine bir zam daha geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayının ilk haftasında benzin, motorin ve LPG’ye ÖTV zammı yapılmıştı. Bugün motorine bir zam daha geldi. Ortalama 1 lira 16 kuruşluk zam gece itibarıyla tabelaya yansıdı. İşte 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 16 kuruş zam geldi.
Zamlı fiyatlar 9 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla tabelaya yansıdı.
BENZİN VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.22 TL
Motorin litre fiyatı: 53.56 TL
LPG litre fiyatı: 26.06 TL
İstanbul (Anadolu yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.08TL
Motorin litre fiyatı: 53.45 TL
LPG litre fiyatı: 25.46 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 51.91 TL
Motorin litre fiyatı: 54.44 TL
LPG litre fiyatı: 25.96 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 52.24 TL
Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
LPG litre fiyatı: 25.91 TL
Aydın
Benzin litre fiyatı: 52.44 TL
Motorin litre fiyatı: 54.98 TL
LPG litre fiyatı: 26.05 TL
Bolu
Benzin litre fiyatı: 52.03 TL
Motorin litre fiyatı: 54.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.76 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 52.04 TL
Motorin litre fiyatı: 54.40 TL
LPG litre fiyatı: 25.46 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.