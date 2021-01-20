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MSB duyurdu: Astsubay alımı sonuçları erişime açıldı! İşte başvuru sorgula ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Astsubay alımı başvuru sonuçlarını açıkladı. 25 Aralık'ta gerçekleştirilen Muvazzaf Astsubay alımı başvuruları için sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. İşte MSB astsubay alımı sonuçları...

MSB duyurdu: Astsubay alımı sonuçları erişime açıldı! İşte başvuru sorgula ekranı

Astsubay alımı başvuru sonuçları ilan edildi. . MSB tarafından yapılan açıklamada, ‘MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır." denildi. Peki Astsubay alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021 Astsubay alımı başvuru sonuçları detayları…

2021 MSB ASTSUBAY ALIMI SONUCU ÖĞREN

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.’ denildi.

ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI

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