Astsubay alımı başvuru sonuçları ilan edildi. . MSB tarafından yapılan açıklamada, ‘MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır." denildi. Peki Astsubay alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021 Astsubay alımı başvuru sonuçları detayları…
2021 MSB ASTSUBAY ALIMI SONUCU ÖĞREN
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.’ denildi.
YORUMLAR