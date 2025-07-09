MTV ödemeleri ne zaman sona eriyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV nasıl ve nereden ödenir?

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV borcunu sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama” hizmeti üzerinden borçlarını görüntüleyebilir. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi’ne T.C. Kimlik No veya plaka bilgisiyle giriş yaparak da borç öğrenilebilir.

MTV ödemeleri hem online hem de fiziksel kanallar aracılığıyla yapılabiliyor. Dijital ödeme imkânı sayesinde, vatandaşlar Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de MTV borcu sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabiliyor.

Ödeme yapılabilecek diğer yöntemler:

Anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri

Banka kartı veya kredi kartı ile ödeme

Vergi dairesi vezneleri

PTT şubeleri

Yurt dışında faaliyet gösteren bankaların kartları