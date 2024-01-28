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        Haberler Magazin Müge Boz'dan hamilelik pozu: Ufak biz göbiş - Magazin haberleri

        Müge Boz'dan hamilelik pozu: Ufak biz göbiş

        İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz'dan hamilelik pozları geldi. Kızı Vina ile birlikte objektif karşısında poz veren Boz, fotoğraflarını "Ufak bir göbiş" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:31
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        13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı.
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        "SİZE BİR HABERİMİZ VAR"

        Müge Boz, ikinci kez anne olacağını; "Size bir haberimiz var" notuyla duyurmuştu. 39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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        Müge Boz, kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntülerini de yayımlamıştı. 

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        Yeni bir paylaşımda daha bulunan Müge Boz'dan hamilelik pozları geldi. 

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        Kızı Vina ile objektif karşısında poz veren Boz'un, karnının iyice büyüdüğü görüldü. 

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        "UFAK BİR GÖBİŞ"

        Müge Boz, "Ufak bir göbiş" notunu düştüğü fotoğrafları, takipçileriyle paylaştı. 

        #müge boz
        #vina erdeniz
        #hamilelik
        #ikinci çocuk
        #caner erdeniz
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