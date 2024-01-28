Müge Boz'dan hamilelik pozu: Ufak biz göbiş

13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Boz, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını açıklamıştı.

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"SİZE BİR HABERİMİZ VAR"

Müge Boz, ikinci kez anne olacağını; "Size bir haberimiz var" notuyla duyurmuştu. 39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.