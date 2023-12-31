Mantar toplamaya çıktı, ormanda kayboldu (2)
27SAAT SONRA BULUNDU
Muğla'nın Bodrum ilçesinde mantar toplamak için ormana gidip, kaybolan Ali Başaran, saat 11.00 sıralarında AKUT ekiplerince bulundu. Ekipler, 27 saat sonra buldukları Başaran'ı ailesine teslim etti; bu sırada duygusal anlar yaşadı. Durumu iyi olan ve kontrol amaçlı hastaneye götürülen Başaran, ekiplere teşekkür etti.
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