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        Mantar toplamaya çıktı, ormanda kayboldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:35
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        Mantar toplamaya çıktı, ormanda kayboldu (2)
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        27SAAT SONRA BULUNDU

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde mantar toplamak için ormana gidip, kaybolan Ali Başaran, saat 11.00 sıralarında AKUT ekiplerince bulundu. Ekipler, 27 saat sonra buldukları Başaran'ı ailesine teslim etti; bu sırada duygusal anlar yaşadı. Durumu iyi olan ve kontrol amaçlı hastaneye götürülen Başaran, ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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