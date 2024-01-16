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        Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 20:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:21
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        Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bodrum ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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